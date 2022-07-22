На новой пешеходной зоне на северо-западе Челябинска высадят более 300 деревьев

Подрядчик планирует завершить работы раньше срока

В Челябинске пешеходная часть улицы 40-летия Победы готова уже наполовину. Срок окончания работ намечен на 20 октября, но подрядчик обещает постараться закончить раньше. Об этом в пятницу, 22 июля, на своей странице в соцсети сообщила глава города Наталья Котова.

Проект предусматривает обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, монтаж светодиодного освещения, детской и спортивной площадок, создание территории для выгула собак и площади для ледового городка. Также обновленное пространство озеленят.

«Высадка 302 взрослых деревьев, почти трех тысяч кустарников, укладка рулонных газонов», — прокомментировала Наталья Котова.

Также глава Челябинска рассказала, что прошла по отсутствующему тротуару вдоль Университетской Набережной и дала поручение начать работы по его строительству. 1 сентября дети смогут пойти в новую школу по обустроенной, безопасной дорожке.

Напомним, на месте благоустройства побывал фотокорреспондент ИА «Первое областное». Подробности — в нашем материале.

Каждый год в Челябинской области благоустраивают места отдыха горожан — скверы, набережные, парки, бульвары. Работы выполняются благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В 2022 году в регионе обновят 125 общественных пространств, из них 9 — в Челябинске. Фотокорреспонденты ИА «Первое областное» побывали на всех площадках.

