На новогоднем столе южноуральцев будут фрукты из Азербайджана, Ирана и Китая

Вся продукция прошла лабораторные исследования

За декабрь в Челябинскую область ввезли 10,8 тысячи тонн овощей, фруктов и продуктов переработки зерна. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, все 569 партий импортной продукции были проверены и допущены к ввозу.

Так, на новогоднем столе у челябинцев будет виноград, хурма, томаты, лимоны из Узбекистана, киви, груши, помело и питахайа из Китая, мандарины из Ирана, виноград, арбузы, манго и ананасы из Казахстана.

От всех партий продуктов взяли пробы. Карантинные объекты в овощах и фруктах не нашли, поэтому вся продукция поступила в торговые сети области.