На набережной Миасса в Челябинске прошла акция против абортов

Православные активисты поддержали женщин, которые оказались перед непростым выбором

В субботу, 17 сентября, активисты православной службы «С. П. А. С. консультирование» провели в Челябинске акцию в защиту нерожденных детей. На набережной Миасса, в Арт-сквере, где традиционно гуляет много семей с детьми и молодежь, состоялся концерт детских творческих коллективов и выставка, посвященная внутриутробному развитию человека.

Активисты движения принесли на выставку набор пластмассовых пупсов. Самый маленький помещается в ладошку взрослого человека — это макет реального эмбриона через семь недель после зачатия.

«Многие думают, что на сроке пять-семь недель будущий человек представляет собой сгусток клеток. Наша выставка действует на людей отрезвляющей. Даже на таком сроке это уже маленький человек»,

— говорит координатор службы «С. П. А. С. консультирование» Анна Кожевникова.

Еще более впечатляюще выглядит инсталляция из детской обуви у сцены Арт-сквера. Собрав ее в одну композицию, организаторы акции пытаются показать, что этой осенью тысячи нерожденных детей могли бы отметить свой седьмой день рождения и пойти в школу.

«По данным Минздрава, в 2015 году в России сделано 848 тысяч 200 абортов. Это значит, что нынешней осенью школы не досчитались порядка 33 тысяч первых классов. И 875 из них могли бы открыться в Челябинской области»,

— приводят статистику организаторы.

Православная служба «С. П. А. С. консультирование» уже пять лет проводит такие выставки. Но основная работа активистов движения все же идет не на улицах, а в медицинских учреждениях. Соцработники и психологи службы работают в женских консультациях и в больницах, куда челябинки и приходят делать аборт.

«Если беременность неожиданная, то она зачастую вызывает панику и мешает женщине сделать осознанный выбор. Если женщина не готова к ребенку, она не может оценить свои внутренние ресурсы, а также риски, которые несет аборт. Женщине кажется, что из сложившейся ситуации лишь один выход — прервать беременность. Мы помогаем ей убрать шоры и увидеть ресурсы для дальнейшей жизни»,

— говорит Анна Кожевникова.

По словам Анны, почти все женщины, идущие на аборт, объясняют свое решение тяжелым финансовым положением, однако на самом деле большинству из них не хватает моральной поддержки внутри семьи.

За лет активисты движения сохранили жизнь почти 350 детей. И на сегодняшнем мероприятии женщина также могли получить помощь психологов и врачей — обсудить свои страхи, свое положение.