На набережной Миасса в Челябинске два месяца будут выступать артисты, спикеры и спортсмены

В столице Южного Урала открыли фестиваль молодежи

В Челябинске стартовал молодежный фестиваль «Друг с юга Урала». На набережной реки Миасс для горожан подготовят спортивные соревнования, мастер-классы и культурные мероприятия, рассказали в главном управлении молодежной политики региона.

Каждая неделя (а всего их будет восемь) будет посвящена разным сторонам человеческой жизни: семье, работе, самореализации, любви, креативности и мечте. Как рассказали организаторы, главная цель — создать точку притяжения для южноуральской молодежи.

Сейчас набережная раскрасилась яркими красками — оранжевым, красным, зеленым. Все потому, что мероприятия будут проходить на всей набережной: от Арт-сквера до дворца спорта «Юность».

Праздник молодежи будет проходить ежедневно, но с учетом изменчивой уральской погоды.