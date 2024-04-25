Центральным элементом стенда остались качели, но теперь с большим эффектом погружения. Гости смогут оказаться среди настоящей уральской тайги — в национальных парках области. Они окунутся в романтику туристических походов и туманного летнего утра.
Открыли здесь и новую инсталляцию. Она посвящена великому физику-атомщику Игорю Васильевичу Курчатову. Это уменьшенная копия памятника И. В. Курчатову в Челябинске.
«В нашей природной фотозоне теперь царит лето! Обилие цветов создает атмосферу солнечной лесной полянки, а большие мягкие камни напомнят об уникальном природном объекте — Большой Каменной реке в нацпарке „Таганай“», — добавили еще организаторы.
Среди прочих изменений — большая раскраска для малышей с символом Челябинской области — верблюдом и экран со спортивными трансляциями.
Переместился осколок метеорита, теперь его можно рассмотреть во всех подробностях. Также появился экран, на котором будем транслировать видеоролики, посвященные культурным событиям Челябинской области. На гранд-макете теперь появилось интерактивное освещение основных объектов.
Выставку «Россия» открыли на ВДНХ в День народного единства 4 ноября прошлого года. На ней свои стенды разместили все регионы страны. Выставку уже посетили несколько миллионов гостей, ранее президент Владимир Путин решил продлить работу экспозиций до июля 2024 года.