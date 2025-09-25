На ММК стартовала прививочная кампания против гриппа

Защиту получат 5 тысяч сотрудников комбината

В здравпунктах ММК началась ежегодная вакцинация от гриппа. В течение нескольких недель планируется привить около 5 тысяч работников комбината, сообщает пресс-служба ЦКМСЧ.

Для иммунизации используется современная вакцина «Гриппол Плюс», содержащая очищенные антигены вирусов гриппа трех типов, а также иммуномодулятор «Полиоксидоний». Такая комбинация способствует формированию более сильного и длительного иммунитета при меньшей антигенной нагрузке.

Кампания идет хорошими темпами: ежедневно фельдшеры прививают по 150—200 человек.

«Прививка не дает абсолютной гарантии от заражения, но надежно защищает от тяжелого течения болезни и осложнений, помогает организму быстрее справляться с вирусом, снижает риск госпитализации и вероятности пневмонии, бронхита, обострений хронических заболеваний», — рассказала заместитель главного врача АНО «ЦКМСЧ» по работе с персоналом здравпунктов Елена Кострюкова.

Программа корпоративной вакцинации на ММК действует уже многие десятилетия. В ее рамках сотрудники бесплатно прививаются не только от гриппа, но и от клещевого энцефалита, гепатита В, дифтерии и столбняка.