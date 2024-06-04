На месте железнодорожной катастрофы под Ашой прошел траурный митинг

Родственники погибших в катастрофе приехали на «Поезде памяти»





Сегодня, 4 июня, на 1710-м километре Транссибирской магистрали прошел траурный митинг у мемориала памяти и скорби по погибшим в железнодорожной катастрофе под Ашой. Трагедия случилась 35 лет назад.

Родственники погибших прибыли к месту упокоения своих близких на «Поезде памяти» после пятилетнего перерыва. На гранитной плите выбиты имена тех, кто погиб в страшной катастрофе, а под плитой находится братская могила с прахом 327 так и не опознанных пассажиров.

В митинге у мемориала принял участие заместитель губернатора Алексей Фартыгин. От главы региона Алексея Текслера и правительства Челябинской области он возложил венок и цветы. Челябинский ХК «Трактор» сегодня почтил память погибших в поезде Новосибирск — Адлер игроков юношеской команды.

«Трагедии под Ашой 35 лет. Из-за взрыва газа были уничтожены два состава. В Краснодар на сборку урожая направлялись юные хоккеисты команды „Трактор-73“. На тот момент двукратные чемпионы СССР в своем возрасте. К сожалению, девять из них больше никогда не вернулись домой. Навсегда в наших сердцах», — опубликовано в официальном телеграм-канале клуба.

Накануне дня памяти и скорби по погибшим по Ашой в редакции Первого областного информагентства побывали мама нападающего Артема Масалова Людмила и младший брат хоккеиста Саши Михайлова Евгений. Сквозь слезы, не утихшие за эти 35 лет, они рассказали о погибших мальчишках. Молодых, веселых, умных, талантливых и перспективных, по нелепой трагической ошибке ушедших навсегда.

В ночь на 4 июня на 1710-м километре Транссибирской магистрали из-за утечки газа в момент прохождения двух пассажирских поездов прогремел оглушительный взрыв, перевернувший вагоны и тысячи человеческих жизней. Поезда № 211 Новосибирск — Адлер и № 212 Адлер — Новосибирск уже почти разминулись на путях, как вдруг от взрывной волны взмыли вверх и загорелись. Погибли, по разным данным, 575 или 645 человек, 181 из которых — дети, 623 пассажира получили ранения, более 300 так и не нашли — людей дотла уничтожило пламя.