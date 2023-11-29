На месте срубленной в Миньяре новогодней ели, у которой нашлись хозяева, высадят новое дерево

О разрешении ситуации рассказал глава Ашинского района

На месте срубленной в Миньяре ели, у которой, оказалось, есть наследники, высадят новое дерево. Об этом ИА «Первое областное» рассказал глава Ашинского района Вадим Сергеев.

«Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Во времена СССР это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а наследники не озаботились документами. Забор, который на видео, — это общий забор товарищества», — рассказал Вадим Сергеев.

Он добавил, что уже сегодня он сам и глава Миньяра Гюзель Сигабатуллина встретятся с женщиной, которая считает себя пострадавшей, принесут извинения и договорятся, что в будущем году высадят на участке хвойный крупномер.

Напомним, ранее жительница Миньяра Елена Шалдина рассказала в соцсетях, что ель росла на участке, принадлежащем ее семье, более 40 лет. В очередной раз приехав в сад, женщина не обнаружила дерева на участке.