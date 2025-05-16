На месте рекультивированной свалки в Челябинске сделают спортивную зону

Планы по дальнейшему развитию территории анонсировал губернатор в ходе экофорума

На территории бывшей челябинской свалки появится спортивная зона. Планы по дальнейшему развитию территории анонсировал губернатор в ходе Открытого экофорума в южноуральской столице, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Вы знаете, что мы сегодня из свалочного газа получаем электроэнергию, которую отправляют на освещение, отопление теплиц, где выращиваем цветы для благоустройства города. Дальше в планах обустроить там спортивную зону, возможно заниматься автоспортом, бегом. Есть идеи направить также относительно дешевую энергию на обустройство снегоплавильной установки», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор обратил внимание, что место бывшей свалки превращается в точку развития.

«Это та идея, которую мы закладываем в любые экологические проекты. Раньше там было грязно и плохо, а мы хотим, чтобы в этом месте было чисто и хорошо», — подчеркнул глава региона.