На месте рекультивированной челябинской свалки можно вырастить 25 тысяч растений

Все они украсят улицы города

Современные теплицы, которые открыли на месте горевшей и загрязняющей атмосферу гигантской свалки, позволяют выращивать цветы и саженцы кустарников и деревьев круглый год. При этом, благодаря уникальной технологии, растут они здесь быстрее, чем в обычных теплицах. В чем секрет, сегодня узнали гости Детского экологического форума.

С нетипичным местом для выращивания растений познакомились председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Им продемонстрировали растения, которые уже выросли в тепличном комплексе, и рассказали, что здесь хватит места для 25 тысяч цветов и саженцев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал гостям форума об истории бывшей свалки, которая загрязняла атмосферу города, и отметил, что вскоре по ее примеру рекультивируют вторую крупнейшую свалку области.

«В этом году мы завершим рекультивацию магнитогорской свалки. Она выбрасывает порядка 17-18 тысяч тонн загрязняющих веществ», — отметил Алексей Текслер.

Общая площадь теплицы, расположившейся на месте челябинской свалки, достигает 720 квадратных метров. За счет применения светодиодного освещения, позволяющего искусственно регулировать продолжительность светового дня, здесь увеличивают скорость роста цветов, которые украсят улицы города. А использование биогаза от свалки обеспечивает полностью автономное электроснабжение.