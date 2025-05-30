На медиаэкранах в челябинских автобусах появилось табло авиарейсов аэропорта Курчатов

Сервис внедрен в транспорте, который следует в аэропорт

Пассажиры автобусов, следующих в аэропорт Курчатов, теперь могут следить за табло прилетов и вылетов самолетов в челябинском аэропорту. По инициативе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона расписание авиарейсов теперь выводится на медиаэкраны транспорта, следующего в направлении воздушной гавани, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Интеграцию системы визуального информирования пассажиров в общественном транспорте и табло аэропорта успешно протестировали компания «Новапорт ИТ» и группа компаний «1МТ» (ООО «Инновационные системы»). Новый сервис в режиме онлайн выводит на медиаэкраны актуальную информацию напрямую из системы аэропорта, а пассажиры маршрутов № 1, 41 и 45 во время поездки в аэропорт имеют возможность ознакомиться с расписанием авиарейсов.

Внедрение цифровых сервисов в общественном транспорте Челябинска обещают продолжить.