На майские праздники в Челябинской области пообещали дожди и скачки температуры

1 и 2 мая ждем небольшое похолодание, затем придет волна тепла

Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева рассказала в интервью в программе «Наше утро» (16+), к какой погоде стоит готовиться жителям региона на предстоящие выходные.

1 и 2 мая принесут небольшое похолодание. В эти дни синоптики прогнозируют дожди. В соседней Башкирии также будет нестабильная погода, сообщает Башинформ.ру.

После этого на Южный Урал придет волна тепла. Температура воздуха повысится и сохранится до следующих праздничных дней.

9 мая — в День Победы — также возможны осадки. Специалист отметила, что прогноз пока предварительный, ситуация в атмосфере меняется быстро из-за смещения циклонов и антициклонов.

Лето в регионе будет немного теплее климатической нормы. Такой прогноз дает Гидрометцентр России.