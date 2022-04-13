На майские праздники из Челябинска в Москву запустят дополнительные поезда

Отправление — 28 апреля и 9 мая

Два дополнительных поезда на Москву будут ходить с железнодорожного вокзала станции Челябинск во время майских праздников, сообщили сегодня в пресс-службе ЮУЖД.

Поезд № 283/284 Челябинск — Москва отправится в путь 28 апреля в 08:19 по местному времени, обратно из Москвы — 29 апреля в 22:40. Поезд № 189/190 Челябинск — Москва отправится 9 мая в 16:45, обратно из Москвы — 11 мая в 09:40.

«В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе», — отметили на железной дороге.

Поезда будут курсировать плюсом к существующим поездам, в том числе фирменному поезду «Южный Урал».

«Дополнительные поезда назначаются в связи с тем, что на майские праздники ожидается повышенный спрос на поездки», — уточнили ИА «Первое областное» в Уральском филиале Федеральной пассажирской компании.

О туристических железнодорожных маршрутах, которые планируется запустить в Челябинской области, читайте в нашем материале.