На «Мастерскую новых медиа» поступили десятки заявок из Челябинской области

Южноуральцы проявляют высокий интерес к профессиональному развитию

Подходит к середине финальный в 2026 году набор на федеральную образовательную программу «Мастерская новых медиа». Уже подано более 3 500 заявок от медиа- и PR-специалистов, руководителей СМИ, блогеров и лидеров общественного мнения. Среди регионов с наибольшим количеством желающих принять участие в проекте — Челябинская область, сообщают организаторы.

Участники представляют все регионы России, а также Беларусь и Абхазию. В топе активных, кроме Челябинской области, Москва, Санкт-Петербург, Удмуртия, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Среди кандидатов — специалисты самого высокого уровня: медиаменеджеры и главные редакторы, блогеры и SMM-специалисты, журналисты, ведущие, политтехнологи, руководители пресс-служб и организаторы мероприятий. Они работают в федеральных и региональных СМИ, корпорациях, бизнес-структурах и медиахолдингах.

Кандидаты подают заявки на одно из направлений:

«Медиакоммуникации» — управление медиаполем и создание эффективного контента;

«Связи с общественностью» — стратегии взаимодействия с аудиторией и институтами;

«Высшая школа новых медиа» — инновационные форматы, цифровые проекты и медиатехнологии.

Успешно прошедшие отбор будут приглашены на очное обучение в Москве. Программа включает мастер-классы с ведущими экспертами: Алексей Гореславский, Арам Габрелянов, Владимир Табак, Эрнест Мацкявичюс, Кристина Потупчик, Александр Цыпкин. Также запланированы работа над личными кейсами, задачи от реальных заказчиков, разработка и запуск медиапроектов на социально значимые темы.

Выпускников ждет вхождение в крупнейшее сообщество медиаспециалистов России, дополнительные карьерные возможности и поддержка инициатив, приоритет при участии в конкурсах Института развития интернета.

Проект «Мастерская новых медиа» реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Организаторы — «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж».