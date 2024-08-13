На маршруте № 483 из Старокамышинска в Челябинск увеличили количество автобусов

Жители поселка и Ленинского района будут добираться до центра быстрее

В Челябинске на маршруте № 483, который соединяет поселок Старокамышинск и центр города, увеличили количество автобусов до 14. Ранее горожан перевозило девять единиц транспорта, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

С сегодняшнего дня, 13 августа, маршрут обслуживает перевозчик ООО «Новые дороги». По контракту он обязуется в будущем увеличить количество автобусов до 20 и сократить интервал движения в часы пик до семи минут.

Уже сегодня на маршрут вышло 14 больших автобусов со всеми удобствами: кондиционером, валидаторами, оборудованием для маломобильных пассажиров. Изменения позволят жителям поселка и Ленинского района быстрее добираться до центра и ключевых точек города.

Новые автобусы, за счет которых увеличили количество транспорта на маршруте, поступили в Челябинск в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».