На льду Тургояка снова строят часовню

Строители возвели деревянный каркас

В этом году на базе отдыха «Форелька» на озере снова решили построить копию храма Федора Ушакова. В прошлом году построенная часовня весом более 50 тонн ушла под воду.

«Сделали выводы, отталкиваясь от результатов прошлого года. В этом году усилили конструкцию, уперли в дно 34 бруса и сместили часовню ближе к берегу», — рассказал управляющий базой отдыха «Форелька» Семен Иванов.

Сейчас рабочие сделали деревянную конструкцию 6 на 6 метров, высотой 13,5 метра. Вес храма — 16 тонн.





Пускать посетителей внутрь начнут 18 января с 23:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 21:00.