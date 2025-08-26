На Курилах завершили поиски пропавшей туристической группы

Медпомощь никому не потребовалась

На острове Итуруп спасатели нашли незарегистрированную туристическую группу, которая вечером 23 августа перестала выходить на связь в районе вулкана Баранского. Вертолет МЧС доставил туристов в Курильск, с ними все в порядке. Об этом сообщил глава Курильского округа Константин Истомин в своем телеграм-канале.

«Для спасенных туристов организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», — написал Константин Истомин.

На обратный рейс туристы опоздали. Администрация округа связалась с туроператором для дальнейшего сопровождения группы.

Константин Истомин поблагодарил всех причастных к поискам туристов: сотрудников МЧС, полицейских, военных и лесничих, а также медиков.

Гид Валерий Федосов рассказал, что они немного отклонились от маршрута из-за плохой видимости.

«Потом вроде бы свернули к тропе, но оказалось, что идем к Тихому океану. Костер пытались развести, но не смогли — очень сыро», — рассказал он.

Напомним, группа в составе 10 человек стартовала 23 августа у подножия горы Баранского. Она не была зарегистрирована. Вечером того же дня туристы перестали выходить на связь. Их поиски начали сразу, но из-за непогоды выйти на след группы оказалось непросто. К поискам привлекли вертолет МЧС. Спасателям удалось найти туристов и эвакуировать их.

Жительница Каслей Татьяна, которая числилась в составе туристической группы, осталась в лагере. Она вылетела домой запланированным рейсом, с ней все хорошо.