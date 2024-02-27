На крупном перекрестке в Челябинске произошел потоп

На дорогу хлынул поток горячей воды

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В Челябинске утром 27 февраля на пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Об этом в соцсетях пишут жители близлежащих домов. В мэрии города пояснили, что началась ликвидация аварийной ситуации.

Горячая вода мощным напором заливает проезжую часть и пешеходный переход. Жители Северо-Запада жалуются, что перейти дорогу невозможно: автомобили скрываются в воде по колеса. В администрации города заявили, что технологическое нарушение произошло на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации.

«В настоящее время аварийная бригада работает на месте, осуществляется откачка воды из колодцев для дальнейшего отключения поврежденного участка и устранения аварийной ситуации», — отметили в заявлении.

Ликвидацией аварии уже занимается управление жилищно-коммунального хозяйства.