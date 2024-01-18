На Крещение в Челябинске освятили два бассейна

Один — в модных термах, а второй — на территории храма

На Крещение челябинцы смогут совершить омовение святой водой не только в купелях больших водоемов, но и в бассейнах. Как стало известно ИА «Первое областное», в городе и пригороде 18 января освятят две ванны для крещенских купаний.

Одна из ванн расположена в термах Voda в микрорайоне Вишневая Горка. Чин освящения здесь уже совершил настоятель храма Вознесения Господня в поселке Западный-2 отец Игорь Ермаков.

«Я освятил небольшой открытый бассейн, который расположен на улице в стороне от большой ванны. Бассейн освящен не ради развлечения, а для благого дела. Надеюсь, что люди придут сюда с Богом в душе и с молитвой», — говорит отец Игорь.

По словам священника, людям, которые собираются в этом году окунуться в купель в первый раз, лучше всего выбирать не открытые водоемы, а стационарные бассейны. Здесь немного теплее вода, рядом есть обогреваемое помещение, где можно согреться и переодеться, а главное — обеспечена стопроцентная безопасность: человек не рискует уйти под лед.

Вторую ванну освятят на территории храма Всех Святых в поселке Тарасовка. Это единственный храм в Челябинской области, у которого есть собственный пластиковый бассейн, в него и можно окунуться на Крещение.

«Рядом с нами Шершни, но я против народных купаний на озере. Люди к купели приходят разные, иногда нетрезвые, и ведут себя не всегда уместно. На территории храма мы стараемся встретить праздник с достоинством, поэтому ввели строгий дресс-код. Не разрешаем прихожанам погружаться в святую воду в трусах и купальниках — обязательно нужно прикрыть тело рубашкой. Если рубашки нет, мы выдадим ее сами», — говорит настоятель храма Всех Святых отец Евгений Кулаков.

Также на территории храма будут организованы теплая раздевалка, горячий чай и пирожки.

На открытых водоемах в Челябинске сегодня работают пять купелей. Их полный список мы привели в отдельном материале. Все их законсервируют уже к вечеру 19 января. Ранее МЧС напомнило правила безопасного погружения в купель на Крещение.