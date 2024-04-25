На Креативной неделе в Челябинске обсудили запуск кинокомиссии

В 36 регионах такие структуры уже успешно работают

В рамках «Российской креативной недели», которая в эти дни проходит в Челябинске, состоялась панельная дискуссия, где спикеры обсудили опыт работ региональных кинокомиссий и то, как они влияют на всю киноиндустрию.



Напомним, ранее губернатор Челябинской областиАлексей Текслер объявил о создании такой кинокомиссии на Южном Урале.

По словам генерального директора «НМГ студия» Дмитрия Табарчука, съемочные группы заинтересованы в интересных локациях и в Челябинской области таких очень много.

«Важный момент при запуске кинокомиссии — сделать это максимально открыто, не утопить работу в бюрократии. Важно, чтобы киносъемочный процесс был максимально понятен как принимающей стороне, так и съемочной группе», — отмечает Дмитрий Табарчук.

Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер отметила, что такие мероприятия, как «Российская креативная неделя», дают возможность выработать представление, в каком направлении развивать киноиндустрию в провинции.

«Челябинская область сейчас не самый киношный регион, у нас недостаточно выстроена инфраструктура для отрасли. Но мы над этим работаем, потому что понимаем, что в том числе через кино можно возродить интерес к истории родного края», — рассказывает Ирина Текслер.

Режиссер Олег Асадулин также отметил, что власти Челябинской области настроены на поддержку креативных и творческих людей.

«Здесь большая команда молодых талантливых ребят-киношников. Хочется, чтобы люди не стеснялись и проявляли себя», — говорит Олег Асадулин.

Отметим, что в 36 субъектах РФ уже работают кинокомиссии, оказывающие помощь кинокомпаниям в проведении съемок, при этом в 14 регионах действуют программы финансовой поддержки в виде компенсации части затрат. Развитие кинопроизводства, помимо экономической выгоды, также создает особую культурную среду в регионе, добавили спикеры.