На Красной площади в Москве прошел главный парад Великой Победы

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Великой Победы в ходе главного парада на Красной площади. Он отметил, что этот праздник объединяет все поколения. Президент обратился ко всем ветеранам, военнослужащим, фронтовикам и героям СВО и поздравил их с Днем Победы.

«С нашим самым главным священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершины ратной и трудовой доблести», — сказал президент.

Но сегодня, по его словам, правду о Второй мировой войне пытаются исказить.

«Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни», — уточнил он.

В этом году в праздновании Дня Победы задействовано около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники. В главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 тысяч человек и 70 единиц военной техники. В состав пешей колонны традиционно включены полки, батальоны и роты, разделенные по видам и родам войск.

В главном параде Победы также в этом году принимают участие бойцы СВО из Челябинской области.