На контейнерных площадках Челябинска устанавливают графики вывоза мусора

Также в городе запускается соцреклама, призывающая соблюдать чистоту

В Челябинске продолжается борьба с парковкой возле контейнерных площадок. По инициативе нового мэра возле мусорок стали устанавливать графики вывоза отходов, чтобы в эти временные промежутки автомобили не препятствовали работе специалистов.

Таблички с расписанием вывоза мусора уже начали появляться в Челябинске. Глава города Алексей Лошкин поручил главам районов ускорить эту работу.

Также на аппаратном совещании в мэрии рассказали про еще один способ влияния на автолюбителей, которые паркуются в неположенных местах и мешают работе мусоровоза. В ближайшее время около площадок будут установлены водоналивные блоки.

Владельцев автомобилей, которые продолжат игнорировать предупреждения, будут приучать к порядку с помощью административной практики.

«Но изначально нужно проинформировать. Однако когда и стенд стоит, и информация есть, и блок, а он все равно пришел, бросил машину и пошел своими делами заниматься – это же явное пренебрежение. Тысячи людей вокруг будут страдать из-за одного какого-то автомобилиста. Нужно этот вопрос также продумать», — отметил Алексей Лошкин.

Помимо этого в Челябинске запускается социальная рекламная кампания. Речь о баннерах с призывами соблюдать чистоту.