На конкурс «Вместе в цифровое будущее» «Ростелекома» был о заявлено сто работ

В нём участвуют блогеры и журналисты, пишущие о технологиях.

Сто работ было заявлено на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организованный «Ростелекомом». Последним, сотым участником стала жительница Тюмени Ирина Шарова.

Она написала пост «Остановка будущего в Тюмени», в котором описала функции умной остановки и поделилась своими впечатлениями о ней. Сама девушка рассказала, что не первый год интересуется технологиями, поэтому и решила побывать на выставке «Инфотех-2020», где компания «Ростелеком» и презентовал свою разработку.



«Я сделала пост в Instagram про один из самых ярких экспонатов выставки — „Умную остановку“. Здорово, что есть компании, которые двигают новые разработки в массы и делают их более доступными и понятными»,— рассказала Ирина Шарапова.

Отмечается, что конкурс «Вместе в цифровое будущее» в этом году отметил десятилетний юбилей. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, партнёром — АО «Шнейдер Электрик». К участию в конкурсе приглашаются журналисты и блогеры, пишущие о технологиях, инновация и трендах в сфере IT. Приём работ завершится 31 марта 2021 года, а победителей ждёт поездка на остров Сахалин, который активно развивается как цифровой регион.