На конкурс «Команда Урала. Реформация. Общество» поступило 640 заявок

Челябинская область вошла в число самых активных регионов

В Уральском федеральном округе продолжается прием заявок на конкурс управленцев «Команда Урала. Реформация. Общество». Принято уже 640 заявок. Наиболее активны участники из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области, сообщает сайт полпредства.

Отбор продлится до 5 декабря. Попробовать свои силы могут жители УрФО в возрасте до 35 лет, с высшим образованием, несудимые, без двойного или второго гражданства.

Новый сезон конкурса посвящен теме «Общество». Участники встретятся с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами и общественниками, получат новые знания и возможность реализовать собственные проекты.

Владимир Якушев отметил, что участие в проекте — это хорошая возможность показать себя для молодых и талантливых людей.

«Участие в таком масштабном конкурсе позволяет приобрести опыт управленческой работы, расширить деловые связи и сделать важный шаг на пути к профессиональной карьере. Воспользуйтесь этим шансом», — сказал он, обращаясь к молодым управленцам.

Конкурс проводится по инициативе полпреда и при поддержке Уральского института управления — филиала РАНХиГС.