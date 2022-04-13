На Комсомольском проспекте в Челябинске подрядчик при благоустройстве повредил деревья

На участке устанавливают наружное освещение

Жители Курчатовского района сообщили, что во время работ по благоустройству на Комсомольском проспекте повредили несколько деревьев. К ситуации подключились общественники объединения «Эко-Standart», а на место оперативно выехал глава района.

По словам общественников, на данном участке проводятся работы по устройству наружного освещения от ТК «Комсомольский» до перекрестка улицы Ворошилова и Комсомольского проспекта напротив дома 66. Район заключил контракт с ООО «Алекс», у подрядчика есть разрешение на земельные работы, но без сноса зеленых насаждений.

«Нашими экспертами было установлено, что подрядчик в результате проведения работ повредил корневища лиственниц и диких яблонь, а также повредил стволы некоторых деревьев и кустарник. Мы обратились в администрацию Курчатовского района, и оперативно на место прибыл глава района Сергей Антипов, который зафиксировал нарушения и пообещал провести работы за счет подрядчика по восстановлению и лечению деревьев», — сообщили в объединении «Эко-Standart».

Если какое-либо дерево погибнет, то по результатам экспертизы подрядчик должен будет заменить его за свой счет. Общественники планируют проследить, чтобы подрядчик устранил нарушения, а деревья сохранились.