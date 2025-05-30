На ключевых перекрестках Челябинска к 2026 году появится спецразметка

На такой «вафельной» разметке запрещено останавливаться дольше, чем на 5 секунд

На ключевых перекрестках Челябинска к 2026 году появится специальная «вафельная» разметка. Тех, кто задержится на ней дольше пяти секунд, ждет штраф, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности.

«Специальная желтая сетчатая разметка появится в том числе на пересечении улиц Доватора и Блюхера, Доватора и Воровского, Худякова и Энтузиастов», — пояснили в министерстве.

Первая такая разметка уже нанесена в тестовом режиме в этом году на пересечении улицы Российской и проспекта Ленина.

На желтой сетке запрещено останавливаться более 5 секунд. Нельзя выезжать вперед, если впереди образовался затор. Следить за соблюдением правил будут камеры видеонаблюдения. За остановку на «вафельной» разметке предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей.