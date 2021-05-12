На кладбищах Челябинской области скопились горы мусора и валежника

Южноуральцы возмущены состоянием погостов после родительского дня

Жителей Челябинской области возмутило состояние кладбищ. После прошедшего накануне, 11 мая, родительского дня у православных в Сети появились фотографии от разгневанных южноуральцев. Люди запечатлели горы мусорных пакетов на территории погостов. Южноуральцев справедливо возмутили кучи мусора, прошлогодней листвы и старых венков у могил, на дорожках и за забором кладбищ.

Жительница Озерска Анна Кравченко рассказала, как на городском кладбище мусор оказался свален буквально у могил усопших.

«Когда я приехала на кладбище, то была в шоке от увиденного. Возле могилы лежала огромная гора мусора. Почему у людей нет совести убрать за собой этот мусор? Это происходит уже не в первый раз. А убирать за чужими людьми мусор я не буду, так как на вывоз у меня уже денег нет. Имейте совесть убирать за собой и не кидать мусор на чужие могилы! Уважайте усопших! Если у вас нет сил убрать, то наймите бригаду. В любой газете и ритуальном салоне есть бригады по уборке и вывозу мусора», — написала она в городском паблике.

Слова озерчанки подтвердили другие горожане. Особенно плачевное состояние у могил, за которыми много лет никто не ухаживает, — на их месте выросли мусорные свалки.

Администрация Озерского городского округа пояснила, что количество мусора возросло перед Радоницей.

«Перед родительским днем на кладбище также было много посетителей, после чего количество мусора увеличилось. В ближайшее время подрядчик должен убрать этот мусор с территории кладбища. За ненадлежащее качество уборки территории кладбища подрядчику уже направлена претензия, были составлены акты — по информации УКСиБ. Если мусор не будет убран в срок, определенный договором, то к подрядчику будут применены штрафные санкции и, возможно, внесение в реестр недобросовестных поставщиков», — объяснили в администрации городского округа.

Жители Миасса также пишут в соцсетях об удручающем состоянии кладбища «Центральное»: его территория местами не огорожена, люди скидывают мусор рядом с погостом. А на самом кладбище лежат спиленные ветки высохших деревьев.

«В настоящее время в соответствии с муниципальной программой „Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа“ реализуется поэтапное осуществление мероприятий по обрезке деревьев, очистке от поросли и вывоз мусора с территории кладбища „Центральное“. После проведения данных работ запланированы работы по ремонту и устройству ограждения кладбища. По мере выделения финансирования все работы будут выполнены в сроки действия данной программы», — ответили в администрации Миасского городского округа.

Не лучше ситуация и в Магнитогорске. Горы мешков с мусором выросли на территории правобережного кладбища. Магнитогорцы просто складировали отходы накануне Радоницы, создавая стихийные свалки на дорожках и даже других могилах.

«Заранее убрала все могилы, а когда пришла на родительское, жутко расстроилась. Рядом вот такая помойка. Мусор с этой кучи валится прямо к нам в ограду, на могилы. А у меня там сын лежит! Я без перчаток и инструмента мусор отгребала руками и плакала от обиды! К могилам пришлось пробираться по этой помойке! Какое кощунство и неуважение ни к живым, ни к мертвым», — посетовала жительница города Татьяна Вартанян.

Еще в первых числах мая некоторые магнитогорцы оставляли свои заявки на вывоз мусора с территории кладбища. Но и в родительский день они застали все те же кучи. Вывозом мусора с правобережного кладбища занимается дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска. К сожалению, дозвониться до организации в течение нескольких часов не удалось. Администрация Магнитогорска сообщила, что информация о необходимости наведения порядка на территории направлена в администрацию кладбища. Работы будут проведены на этой неделе.

«С руководством проведена работа о необходимости усилить контроль и вывезти мусор в ближайшее время», — сообщили в мэрии города. Похожая картина сложилась и в Челябинске. Горожан возмутило состояние Успенского кладбища. По телефону в Челябинской городской ритуальной службе сообщили, что для решения вопроса о вывозе мусора нужно приехать к руководству службы и «непосредственно переговорить».