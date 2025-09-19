На Кировке в Челябинске частично уберут световой потолок

Такое решение было принято после проверки администрацией

На пешеходной Кировке заметили рабочих, которые снимали световой потолок. В мэрии Челябинска ИА «Первое областное» рассказали о дальнейшей судьбе подсветки.

«По результатам проведенного ранее обследования выполняется частичное снятие пролетов светового потолка для облегчения конструкции и улучшения эстетического вида», — сообщили в администрации.

О подсветке главной пешеходной улицы города челябинцы отзываются неоднозначно: одни считают, что фонарики слишком тяжелые, грязные и выглядят несовременно, для других — это одна из любимых локаций для фото. Поэтому крепимся — световой потолок на Кировке остается.