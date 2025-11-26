На Кировке в Челябинске частично демонтируют световой потолок

Также будет проработан вопрос с людьми, которые используют сов для фото

В Челябинске на пешеходной Кировке частично уберут световой потолок. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Журналисты обратили внимание главы города, что светящаяся конструкция находится в неудовлетворительном состоянии, кое-где лампочки не работают, где-то грязные. Алексей Лошкин отметил, что потолок действительно не в самом лучшем состоянии, местами покосились опоры.

«В этом году мы потолок проредили. В целом сейчас ситуация стала лучше. В будущем планируем частично провести демонтаж потолка, на каких-то участках полностью его уберем», — поделился мэр.

Он также добавил, что будет проработан вопрос с людьми, которые используют сов для фото.

«Задумался о проблеме, посмотрим, что можно сделать», — сказал глава.

Напомним, в Челябинске также благоустроят участок берега реки Миасс на отрезке от Свердловского проспекта до улицы Северо‑Крымской. Также к 2026 году закончат полную реконструкцию парка Гагарина.