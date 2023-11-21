Начался обратный отсчет. С 1 по 7 марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи. До грандиозного события осталось 100 дней. Челябинская молодежь в честь круглой даты устроила танцевальный флешмоб.
Главным героем стал Чебурашка. Он официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи.
Чебурашка олицетворяет основные ценности ВФМ — это дружелюбие и взаимное уважение.
На Кировке раздавали апельсины с эмблемой ВФМ. Этот фрукт — любимое лакомство Чебурашки.
В марте в Сочи съедутся 20 тыс. участников из разных стран мира.
Это молодые общественные лидеры, представители культуры, науки, спорта, образования в возрасте от 18 до 35 лет.
В организации фестиваля также будет задействовано пять тысяч волонтеров из всех регионов России.