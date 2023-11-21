На Кировке устроили танцы в честь Всемирного фестиваля молодежи

До старта ВФМ осталось 100 дней

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Начался обратный отсчет. С 1 по 7 марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи. До грандиозного события осталось 100 дней. Челябинская молодежь в честь круглой даты устроила танцевальный флешмоб.





Главным героем стал Чебурашка. Он официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи.





Чебурашка олицетворяет основные ценности ВФМ — это дружелюбие и взаимное уважение.





На Кировке раздавали апельсины с эмблемой ВФМ. Этот фрукт — любимое лакомство Чебурашки.





В марте в Сочи съедутся 20 тыс. участников из разных стран мира.





Это молодые общественные лидеры, представители культуры, науки, спорта, образования в возрасте от 18 до 35 лет.





В организации фестиваля также будет задействовано пять тысяч волонтеров из всех регионов России.