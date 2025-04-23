На Кировке начали демонтировать световой потолок

Это временно, потом его вернут обратно

С 23 апреля на Кировке, главной пешеходной улице Челябинска, начался демонтаж светового потолка на участке от улицы Коммуны до стелы «Нулевая верста». Как сообщили в мэрии, это временная мера, связанная с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Демонтаж светового потолка, представляющего собой иллюминацию из гирлянд и шаров, необходим для проведения 9 мая исторической реконструкции отправки на фронт добровольческого танкового корпуса. Для обеспечения пространства для мероприятия иллюминацию временно уберут.

Ожидается, что восстановление светового потолка на этом участке начнется уже 10 мая, и он вновь засияет над пешеходной зоной Кировки.