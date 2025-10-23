На каждом третьем скотомогильнике в Челябинской области выявлены нарушения

Возможны эпидемиологические риски

Россельхознадзор обследовал 48 скотомогильников Челябинской области, на 15 из них выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства, отдельные объекты даже не числились в реестре, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, скотомогильник в Карталинском районе не был зарегистрирован как объект надзора, следовательно, утилизация биологических отходов на данном объекте велась без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Сейчас данный объект законсервирован; утилизация и уничтожение биологических отходов здесь не ведутся. Однако консервация проведена с нарушениями.

«У данного скотомогильника не обновлялся отвал вокруг захоронения, стенки траншеи заросли, нарушена целостность ограждения — нет части металлического забора, в связи с чем на территорию могут проникнуть люди или животные. Также отсутствует обязательная предупреждающая табличка с надписью „Скотомогильник“, на яме нет крышки», — рассказали в ведомстве.

Карталинской ветстанции объявлено предостережение, рекомендовано незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений.

Аналогичные нарушения выявлены на биотермической яме на территории села Петропавловского — предостережение выдано Верхнеуральской районной ветстанции; предупредительные меры приняты ко всем владельцам неграмотно законсервированных скотомогильников. Если ситуация не изменится, их ждут меры прокурорского воздействия.

Несоблюдение правил консервации скотомогильников чревато серьезными эпидемиологическими рисками. Зараженные биологические останки могут инфицировать почву и воду, становясь источником особо опасных болезней для животных и людей. Например, скот, поедающий траву на такой территории, может заразиться, а его мясо — вызвать отравления и заболевания у людей.

Для минимизации угроз законодательство устанавливает строгие правила: скотомогильники должны быть ограждены двухметровыми заборами, доступ посторонним запрещен, а особо опасные отходы подлежат обязательному двойному сжиганию. Ответственные организации обязаны проводить регулярные ветеринарные осмотры и вести журнал учета всех работ. Ликвидация захоронений разрешена только после лабораторного подтверждения отсутствия в почве возбудителей сибирской язвы, в противном случае они подлежат постоянному содержанию.