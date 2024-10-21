На Карабашском пруду спасли гусыню, зиму она проведет в тепле

Теперь птица живет в приюте

На Карабашском пруду спасли гусыню, которая могла погибнуть из-за заморозков. Операцию по ее спасению проводили добровольцы Карабаша совместно со службой МЧС. Сейчас гусыня находится в приюте «Спаси меня» Карена Даллакяна, об этом ИА «Первое областное» сообщил зоозащитник.



Многие карабашцы знают историю гусыни Аиды. Как ее, кстати, только не называли: она была и Федором, и Васькой, и Арией.

Гусыня жила в одиночестве в Карабашском пруду. Когда наступили холода, горожане стали опасаться, что полюбившаяся многим птица замерзнет. На помощь пришли неравнодушные.

«Она не нервничала, несмотря на то что от Карабаша до Челябинска долго ехать, тем более в маленькой коробочке. При первом осмотре выявили, что у нее частично травмировано одно крыло, а на другом была маленькая ранка. Это все мелкие проблемы. Сейчас птица принята в нашу гусиную семью»,— рассказал ИА «Первое областное» президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Лебеди в приюте не сразу приняли гостью и агрессивно отреагировали на ее белый окрас. Но на ее защиту сразу встали китайские гуси, которые отогнали всех.

«Она сразу же пошла плавать, похоже, она считает, что водоем — это спасение от любого стресса и опасности. А уже к вечеру она трапезничала из общей миски»,— отметил зоозащитник.

В данный момент Аиду готовят к зиме, ее она проведет в приюте. А когда станет тепло, гусыня, возможно, вернется в Карабашский пруд.