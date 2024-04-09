На канале ОТВ вновь состоится телемарафон в поддержку бойцов СВО

Эфир будет приурочен к памятной дате — Дню освобождения узников концлагерей

В четверг, 11 апреля, в эфире канала ОТВ состоится очередной — десятый — телемарафон «Всё для Победы!», который медиахолдинг «Первый областной» проводит в рамках одноименной акции Народного фронта.

Старт телемарафону в поддержку бойцов СВО уже традиционно будет дан в программе «Наше утро». Гостями эфира станут в том числе представители движения, которые расскажут о том, какая помощь нужна сегодня «за ленточкой», какие просьбы есть у бойцов, что будет приобретено на средства, собранные в ходе эфира.

Как рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию медиахолдинга Оксана Шевченко, юбилейный телемарафон приурочен к памятной дате — Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

«Каждый из наших телемарафонов был приурочен либо ко дням воинской славы, либо ко дням памяти и наполнен тематическим контентом. Нынешний не станет исключением. В частности, в эфир выйдет фильм Владислава Чухрова „Дети концлагерей“ — трогательная документальная лента, где бывшие узники рассказывают о своем детстве, проведенном за колючей проволокой», — рассказала Оксана Шевченко.

Она добавила, что в течение всего дня на телеканале ОТВ будет транслироваться QR-код, по которому все желающие смогут перечислить деньги на помощь фронту.

Напомним, за прошлые девять телемарафонов «Всё для Победы!» на ОТВ южноуральцы собрали 22,5 миллиона рублей.

Отметим, сегодня в Челябинске проживает сто бывших малолетних узников фашистских концлагерей.