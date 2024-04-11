На канале ОТВ продолжается 10‑й телемарафон «Всё для Победы!»

Весь день 11 апреля в эфире транслируется специальный QR‑код для сбора помощи для бойцов на СВО

«Птички», «гляделки» и детские письма — это самые главные запросы от бойцов, которые сейчас «за ленточкой». Об этом рассказал сегодня в эфире программы «Наше утро» на телеканале ОТВ руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий, анонсируя очередной — десятый — телемарафон по сбору помощи военнослужащим в рамках проекта «Всё для Победы!».

В четверг, 11 апреля, в эфире ОТВ весь день транслируется специальный QR‑код, по которому можно перечислить деньги в поддержку южноуральских бойцов.

«В рамках совместных с ОТВ телемарафонов мы уже собрали более 22 миллионов рублей, они потрачены на оперативные нужды южноуральцев, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции. Всего помощь распределяется более чем сорока подразделениям, где служат жители Челябинской области. Если говорить в целом о федеральном проекте, то эти цифры давно перевалили за 10 миллиардов, и это гигантская помощь, именно от обычных людей. Более трех миллионов россиян помогают системно, и, чем больше людей узнают о проекте „Всё для Победы!“, понимают, что это удобный инструмент помощи нашим парням, тем больше становится помощи», — рассказал Денис Рыжий.

Он также рассказал о запросах, которые поступают с линии фронта.

«Потребности, как правило, имеют сезонный характер, а также отражают специфику выполняемых операций. То есть если парни стоят где-то у водных преград, это что-то связанное с лодками, моторами, если речь идет о ночных операциях — то о специальном допоборудовании. Причем отмечу тенденцию, что гораздо чаще, чем о чем-то для себя лично, парни просят о „гляделках“, „птичках“ — прицелах ночного видения, тепловизорах, дронах, которых, как известно, много не бывает», — рассказал Денис Рыжий.

Впрочем, по его словам, едва ли не на первом месте просьба о том, чтобы им привезли детские письма — с рисунками, пожеланиями, почти каракулями.

«Отсюда, может быть, кажется, что это все просто для картинки, но на передовой это воспринимается совершенно иначе. Многие просто берут с собой, как талисман. Идет мощная обратная связь — парни записывают видеообращения для детей, благодарят. Или вот мальчик из Магнитогорска передал на фронт свою игрушку — Лисенка, и теперь с ним воюет боец с позывным „Лис“», — говорит глава челябинского отделения Народного фронта.

Напомним, телемарафон 11 апреля приурочен ко Дню памяти узников фашистских концлагерей.