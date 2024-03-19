На канале ОТВ подвели окончательные итоги викторины «Всей семьей — за Челябинск!»

Сегодня нашли своих владельцев шесть десятков подарков, в том числе два автомобиля

Триста подарков — в том числе три квартиры и десять автомобилей, а также десятки смартфонов, телевизоров, ноутбуков, холодильников и стиральных машин — нашли своих обладателей среди участников викторины «Всей семьей — за Челябинск!».

Во вторник, 19 марта, состоялся пятый телемарафон на канале ОТВ, в ходе которого ведущие и гости студии в прямом эфире определяли самых везучих и удачливых жителей южноуральской столицы.

Сегодня стало известно, кто получит 20 смартфонов, 20 ноутбуков, 10 холодильников, четыре стиралки, два холодильника и два автомобиля.

Примечательно, что обе оставшиеся «Лады Гранты» уедут к Галинам: с легкой руки тянувших купоны помощников победительницами стали Сизова Галина Юрьевна и Негруль Галина Петровна.

Ведущей ОТВ Анне Шамбадал и помогавшему ей директору Камерного театра Павлу Михайлову удалось дозвониться до Галины Петровны, которая, оказалось, эфир не смотрела — у нее сломался телевизор.

— Вы получаете автомобиль! — обрадовали ведущие.

— Да правда, что ли?! Не смотрю передачу, телевизор сломался. Я никогда ничего не выигрывала. Это первый раз! Дочке пригодится, и третий внук, студент, тоже хочет сдать на права.

Ключи от нового авто Галина Петровна получит чуть позже — с ней, как и со всеми остальными победителями викторины, свяжутся организаторы.

Подарки будут вручаться с 20 марта по 19 апреля в офисе проведения викторины по адресу: Труда, 160. Телефон горячей линии +7(351)-750-50-47. С полным списком победителей всех этапов телемарафона можно ознакомиться на сайте викторина74.рф.