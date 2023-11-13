На Камчатке вынесен приговор организатору тура, в котором погиб профессор из Магнитогорска

Директор новосибирской турфирмы получил срок

На Камчатке вынесли приговор по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская Сопка, директор туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Камчатского края.

Напомним, в том восхождении погибли девять человек, в том числе профессор магнитогорского вуза Игорь Михайловский.

В суде установлено, что Степанов, зная о закрытии для посещения и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, разместил в интернете рекламное объявление об организации восхождения на природный объект. С марта по август 2022 года 10 граждан из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского края, отозвавшись на предложение, заключили с турфирмой договор и перечислили за оказание услуг в общей сложности около 1 млн рублей.

По условиям соглашения туристы самостоятельно прибыли на территорию Камчатки, разместились, а затем прошли инструктаж с нанятыми Степановым сопровождающими Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко.

Решением Степанова туристский поход на вулкан был начат 30 августа 2022 года без разрешения природного парка на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении указанных выше двух лиц, не имевших необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности.

«3 сентября 2022 года на высоте 4 тыс. метров двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь. Мищенко и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тыс. метров, которую преодолеть не смогли и решили вернуться. По пути назад они сорвались с ледового склона. Вследствие падения один человек погиб от травм, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести, из-за которых не могли продолжать движение самостоятельно и замерзли насмерть», — рассказали в прокуратуре.

Три человека, вернувшиеся в лагерь, были эвакуированы позднее в результате спасательной операции, длившейся несколько дней и осложненной плохими погодными условиями, труднодоступностью местности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.