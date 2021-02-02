Какая помощь положена челябинским инвалидам на железнодорожных вокзалах бесплатно

Сотрудники ЮУЖД сопровождают во время поездок тысячи человек

В Челябинской области путешествующим на поездах Южно-Уральской железной дороги пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляют помощь. Маломобильного человека могут встретить на вокзале, сопроводить в зал ожидания, также сотрудники РЖД могут помочь ему при посадке в вагон. А еще инвалидам готовы предоставить каталку или кресло-коляску. Эти услуги совершенно бесплатные.

«В 2020 году на вокзалах Южно-Уральской магистрали услугами сопровождения воспользовались 6,5 тысячи человек. Большинство из этих пассажиров (6,1 тысячи человек) обратились в Центр содействия мобильности ОАО „РЖД“. В Челябинской области услугами сопровождения на вокзалах воспользовались 2,9 тысячи человек, в Курганской области — 2,7 тысячи человек, в Оренбургской — 942 человека», — сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Телефон Центра содействия мобильности ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, добавочный 1.