На какую поддержку в Челябинской области могут рассчитывать семьи с детьми

СФР рассказал о существующих выплатах и пособиях

В Челябинской области 160 тысяч семей с детьми получают поддержку по линии Социального фонда России. В День семьи, любви и верности ведомство перечислило эти виды поддержки.

Материнский (семейный) капитал

Он выдается проактивно после того, как в СФР из ЗАГСа поступят сведения о рождении малыша. Сертификат в течение нескольких дней направляют в личный кабинет родителя на портале госуслуг (как правило маме).

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий (покупка, строительство или реконструкция); образование детей, в том числе дошкольное; накопительную пенсию родителя; социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью; на ежемесячную выплату; получить наличными остаток капитала в размере менее 10 тысяч рублей.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первенца, рожденного или усыновленного с 2020 года, составляет 690 266,95 руб. За появление в такой семье второго малыша Отделение СФР автоматически доплатит 221 895,14 руб.

Если право на капитал возникло впервые, то на второго или последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 года, материнский капитал составляет 912 162,09 руб.

Семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2007 по 2019 год, а также семьям с тремя детьми (если ранее право на капитал не возникало) — 690 266,95 руб.

Пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, а также по уходу за ним

СФР выплачивает работающим женщинам пособие по беременности и родам. Средства перечисляются за весь период отпуска, который, как правило, составляет 140 дней. Размер выплаты рассчитывается из среднего заработка за два года, предшествующих году начала декрета, но не более максимальной суммы (с 2025 года — 794 355,80 руб.).

При рождении ребенка одному из родителей предоставляется единовременное пособие в размере 26 941,71 руб., в Челябинской области эта сумма будет увеличена на районный коэффициент. Пособие при рождении ребенка полагается каждой семье независимо от дохода и трудоустройства.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается одному члену семьи. Оформить отпуск по уходу необходимо у работодателя. Размер ежемесячного пособия составит 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не меньше 10 103,83 руб. Важно, что выплата пособия продолжается даже в том случае, если родитель досрочно выйдет на работу из отпуска по уходу за ребенком.

Кроме того, Отделение СФР по Челябинской области предоставляет неработающим родителям пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью и другие.

Единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин

Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Размер выплаты может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на детей (15 825 рублей) и на трудоспособное население (17 782 рубля).



Социальная поддержка семей военнослужащих

Беременным женам призывников положена разовая выплата в размере 42 665 рублей. После рождения ребенка СФР назначит жене военнослужащего пособие на период срочной службы в армии или мобилизации. Базовый размер ежемесячного пособия — 18 285 рублей. Получать выплату можно, пока ребенку не исполнится три года.

В Челябинской области размер этих выплат дополнительно увеличивается на районный коэффициент.