На какие услуги ЗАГСа можно записаться через интернет

Не тратим время в очередях и сами выбираем дату посещения

Услуги, которые предоставляет ЗАГС, можно оформить онлайн. В пресс-службе челябинского отделения ведомства рассказали, почему стоит выбрать именно такой метод и как воспользоваться услугами дистанционно.



На портале «Госуслуг» можно дистанционно подать заявку на заключение или расторжение брака, регистрацию рождения или смерти человека и оформление усыновления или удочерения ребенка. Также можно получить повторные свидетельства и справки.



«Вы сами определяете удобное время посещения органа ЗАГС. Например, для государственной регистрации брака дату и время можно выбрать даже за год вперед», — объяснили в ЗАГС преимущества электронного оформления.

Также онлайн можно подать заявку из любой точки мира. Причем сделать это можно круглосуточно и без очередей.



Напомним, ранее влюбленных из Челябинской области пригласили на массовую регистрацию брака в День семьи, любви и верности, 8 июля. Пройти отбор смогут всего 16 пар.



Михаил и Ева стали самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области. Кроме того, с начала 2023 года на Южном Урале наметился тренд: мальчиков стало рождаться больше, чем девочек. О цифрах и фактах — в отдельном материале «Первого областного».

