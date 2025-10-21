На какие еще маршруты в Челябинске выйдут новые автобусы в 2025 году

Планами поделились в ОГКУ «Организатор перевозок»

В Челябинской области продолжается развитие системы общественного транспорта. Планами о замене маршруток автобусами поделился с корреспондентом ИА «Первое областное» руководитель ОГКУ «Организатор перевозок» Никита Тюрин.

«Есть такие планы. 101 автобус в этом году ходит по программе ИДЖ (покупка по федеральной программе лизинга. — Прим. ред.). Например, это маршрут 17а, который в будущем заменит маршрутное такси 17, у которого заканчивается свидетельство. Также поставка автобусов на текущие маршруты, в том числе в Копейске. На маршрут 10К должны быть автобусы, они уже выехали с завода, и так далее. Итого 101 автобус», — рассказал Никита Тюрин.

Ранее мы сообщали, что новый транспорт появится в Челябинске на маршрутах № 15, 17а, 74, 95,158к, в Копейске — № 2 и 21а, в пригороде — № 213 и 348.