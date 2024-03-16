На избирательных участках Челябинской области проходит викторина с суперпризами

Победители могут выиграть квартиру и автомобиль

На избирательных участках Челябинской области в дни голосования проводят несложную викторину, победители которой выиграют квартиру и автомобиль. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно заполнить специальную форму: указать свои данные и ответить на три вопроса.

На избирательных участках волонтеры, которые помогают заполнить бланк и опустить его в специальный ящик.

Среди участников викторины «Всей семьей» разыграют 3 квартиры, 10 автомобилей. А также бытовую технику: стиральные машины с большим объемом загрузки, двухкамерные холодильники, телевизоры, ноутбуки, планшеты и смартфоны.





Розыгрыши призов будут идти в прямом эфире ОТВ три дня.

16 марта: с 10:30 до 12:30.

17 марта: с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30.

19 марта: с 17:40 до 18:50.

Посмотреть трансляцию эфиров можно на сайте 1obl.tv и в телеграмм-канале «Смотри ОТВ».

Подробности и условия конкурса уже доступны на официальном сайте проекта ― викторина74.рф.