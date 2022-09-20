Пробки на границе Челябинской области с Казахстаном достигли нескольких километров

В выходные дни пункты не справляются с потоком из фур

В Челябинской области на контрольно-пропускном пункте «Бугристое» на границе с Республикой Казахстан решили вывести дополнительные силы, чтобы ускорить работу автомобильного переезда. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пограничном управлении по Челябинской области. Подобная мера должна уменьшить пробки, которые в выходные дни достигают несколько километров, десятки машин часами ждут своей очереди.

О том, что на контрольно-пропускном пункте «Бугристое» в Челябинской области и сопредельном ему «Кайрак» Республики Казахстан собираются огромные пробки из большегрузов журналист кустанайского издания «ТоболИнфо» Александра Сергазинова рассказала губернатору Алексею Текслеру в минувшую пятницу на 23 фестивале СМИ. Она пояснила, что водители фур жалуются на многочасовые заторы по обе стороны от границы и на нейтральной территории.

«Сейчас будут холода. Водители жалуются, что стоят в многочасовых пробках. Они обращаются в наши СМИ, но проблема эта двусторонняя», — пояснила она.

В ответ глава региона отметил важность перехода и напомнил, что по модернизации пункта «Бугристое» было специальное совещание. На контроле регулярно проводятся работы по улучшению дороги.

«Есть чем в этом направлении заниматься, надо создавать условия. Вообще рассматриваем Челябинскую область, как логистический хаб. Мы работаем над новым маршрутом „Север-Юг“, чтобы из Персидского залива можно было перевозить груз в Россию. Также перспективное направление через Казахстан в центральную часть Китая. Поэтому возможность увеличивать трафик важна, невозможно развивать логистику и новые транспортные коридоры, не обеспечивая возможность комфортного, быстрого и гарантированного прохождения этих грузов. Я, безусловно, сейчас обращу внимание коллег на эти сложности, узнаю, в чем там проблема. Ситуацию наладим и будем заниматься этой темой», — сказал Алексей Текслер.

На запрос информационного агентства «Первое областное» в пограничном управлении Челябинской области разъяснили, что сложная ситуация с заторами возникает в предвыходные, выходные и праздничные дни. В пробках скапливаются до 50 автомобилей, но, по данным ведомства, это носит сезонный характер.

«За прошедшие выходные через пункт пропуска „Бугристое“ пропущено 2 514 грузовых транспортных средств, что превышает установленную пропускную способность в более чем три раза», — пояснил заместитель начальника управления Александр Куренков.

Он отметил, что для предотвращения заторов в выходные дни на пункте пропуска выведут дополнительных сотрудников. А процедуру прохождения пограничного контроля будут проводить на резервных полосах движения.

В пограничном управлении также отметили, что в регионе действуют альтернативные пункты прохождения Российской границы: Мариинской в Брединском районе и Николаевка — в Варненском.