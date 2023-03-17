На КПП «Бугристое» в Троицком районе с помощью рентгена обнаружили нелегальные арбузы и груши, которые хотели вывезти в Казахстан. Из-за нарушений пограничники не дали выехать за рубеж машине, груженной тоннами фруктов, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«17 тонн фруктов (лимоны, апельсины, мандарины, киви, виноград, гранаты, груши и арбузы) вывозились с территории России с нарушением действующего законодательства в области карантина растений», — отметили в Россельхознадзоре.
Пограничники проверяли машину, которая должна была выехать в Казахстан, с помощью инспекционно-досмотрового комплекса — рентгена. Выяснилось, что в грузовом отсеке находились груши и арбузы, информации о которых не было в фитосанитарном сертификате и коммерческих перевозочных документах.
Фитосанитарный сертификат признали недействительным и вывоз фруктов в Казахстан запретили.