На границе с Казахстаном развернули машину с 17 тоннами фруктов

У перевозчика не было документов на арбузы и груши

На КПП «Бугристое» в Троицком районе с помощью рентгена обнаружили нелегальные арбузы и груши, которые хотели вывезти в Казахстан. Из-за нарушений пограничники не дали выехать за рубеж машине, груженной тоннами фруктов, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«17 тонн фруктов (лимоны, апельсины, мандарины, киви, виноград, гранаты, груши и арбузы) вывозились с территории России с нарушением действующего законодательства в области карантина растений», — отметили в Россельхознадзоре.

Пограничники проверяли машину, которая должна была выехать в Казахстан, с помощью инспекционно-досмотрового комплекса — рентгена. Выяснилось, что в грузовом отсеке находились груши и арбузы, информации о которых не было в фитосанитарном сертификате и коммерческих перевозочных документах.

Фитосанитарный сертификат признали недействительным и вывоз фруктов в Казахстан запретили.