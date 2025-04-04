На границе с Казахстаном остановили партию некачественной еды

Почти 22 тонны продуктов не пустили в Россию



В начале 2025 года пограничники Челябинской области совместно с Россельхознадзором проверили более 290 машин с продуктами питания, которые везли из Казахстана.

В итоге почти 22 тонны товаров (в основном рыба и мясо) не пустили в Россию из-за отсутствия нужных документов. Это значит, что безопасность этих продуктов не была подтверждена. Кроме того, еще полтонны мяса и меда не выпустили из России из-за тех же проблем с документами.

Всех нарушителей предупредили о правилах провоза таких товаров. В общей сложности в первом квартале 2025 года под контролем Россельхознадзора прошло более 5400 тонн продуктов животного происхождения.