Так, из России в Казахстан пытались вывезти семь тонн аргентинских лимонов, зараженных красной померанцевой щитовкой. А в нашу страну — ввезти чуть более одной тонны узбекских абрикосов и три тонны киргизских нектаринов, подпорченных плодожоркой.
Как рассказали в Россельхознадзоре, уничтожать фрукты не будут.
Щитовидка опасна, когда распространяется с посадочным материалом, поэтому лимоны все же выпустят в Казахстан.
А абрикосы и нектарины обеззаразят и также допустят до торговых точек.
«Они будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и повторного фитосанитарного контроля», — замечают в пресс-службе.
Персиковая и восточная плодожорки, добавляют эксперты, широко распространены в азиатских странах. Их гусеницы повреждают плоды разнообразных диких и культурных плодовых растений: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника, рябины. Поврежденные плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают.
И хотя урожаю плодожорки способны нанести колоссальный ущерб, на здоровье человека они никак не влияют.