В Челябинской области задержали зараженные фрукты из Средней Азии

Нектарины и абрикосы разрешат продавать после обработки

На границе Челябинской области с Казахстаном задержали более 11 тонн плодовой продукции, которая заражена вредными карантинными вредителями. Об этом в среду, 15 июня, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Так, из России в Казахстан пытались вывезти семь тонн аргентинских лимонов, зараженных красной померанцевой щитовкой. А в нашу страну — ввезти чуть более одной тонны узбекских абрикосов и три тонны киргизских нектаринов, подпорченных плодожоркой.

Как рассказали в Россельхознадзоре, уничтожать фрукты не будут.

Щитовидка опасна, когда распространяется с посадочным материалом, поэтому лимоны все же выпустят в Казахстан.

А абрикосы и нектарины обеззаразят и также допустят до торговых точек.

«Они будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и повторного фитосанитарного контроля»,

— замечают в пресс-службе.

Персиковая и восточная плодожорки, добавляют эксперты, широко распространены в азиатских странах. Их гусеницы повреждают плоды разнообразных диких и культурных плодовых растений: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника, рябины. Поврежденные плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают.

И хотя урожаю плодожорки способны нанести колоссальный ущерб, на здоровье человека они никак не влияют.