На «Госуслугах» запустили сервис по подаче заявлений на развод

Подписать заявление необходимо с помощью «Госключа»

На портале «Госуслуги» запустили сервис по подаче заявлений на развод. Как сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, после того, как заявление заполнили оба супруга, его необходимо подписать при помощи сервиса «Госключ».

«На Госуслугах теперь можно подать заявление на развод с помощью Госключа. Главное условие — обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение»,— говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Воспользоваться сервисом могут те пары, у которых нет несовершеннолетних детей, имеется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», СНИЛС и электронная почта супруга. Для того, чтобы подписать заявление при помощи «Госключа», необходимо иметь загранпаспорт, выданный на 10 лет, и смартфон или планшет с функцией NFC.

Подать заявление на расторжение брака можно следующим образом: инициатор развода заполняет свою часть заявления и направляет ее супругу. Он подтверждает согласие, заполняет свою часть и подписывает заявление с помощью «Госключа». Инициатор получает соответствующее уведомление и также подписывает заявление. Затем необходимо выбрать ЗАГС, дату и время расторжения брака, указать, придет ли он один или с супругом, и оплатить пошлину. Второй супруг, получив уведомление об этом, также оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.

«Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ»,— уточняют в ведомстве.

Брак будет расторгнут в выбранную заявителем дату, но не ранее, чем через месяц после подачи заявления.