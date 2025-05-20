На «Госуслугах» появился новый сервис для защиты от мошенников

При его помощи можно проверить кредитную историю и оформленные SIM‑карты

На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Жизненная ситуация», призванный защитить граждан от киберпреступников. Он объединяет в себе комплекс мер, помогающих как жертвам мошенничества, так и тем, кто хочет предотвратить подобные ситуации, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

При помощи этого сервиса можно поставить самозапрет на кредиты, проверить свою кредитную историю и информацию об оформленных SIM-картах, сообщить о подозрительном звонке, подать жалобу на вредоносный ресурс.

Кроме того, там можно найти подробные инструкции о действиях в различных ситуациях. Например, если пользователь сообщил мошенникам свой пароль. На интерактивной карте пользователи смогут найти ближайшие отделения МФЦ.

Сервис включает в себя каталог распространенных схем мошенничества, позволяющий оперативно информировать граждан о новых угрозах. Пользователи также могут проверить свой уровень цифровой грамотности и пройти обучающие курсы по информационной безопасности.

«Для защиты граждан от мошенников мы действуем системно: ужесточаем законодательство, усиливаем контроль за финансовыми операциями. Сервис „Жизненная ситуация“ стал следующим этапом этой работы. Он создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Новый сервис разработан в рамках федерального проекта «Государство для людей» и нацпроекта «Экономика данных».