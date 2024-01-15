На горячую линию Деда Мороза позвонили более 3 тысяч детей из Челябинской области

Чаще всего ребятня просила в подарок смартфон, куклу и машину на радиоуправлении

В декабре 2023 года 3346 детей из Челябинской области позвонили в контакт-центр Деда Мороза в Великом Устюге. А всего резиденция новогоднего волшебника приняла 135,5 тысячи звонков из России и ближнего зарубежья. Об этом сегодня, 15 января, сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», которая проводила праздничную горячую линию совместно с «Почтой России».

По сравнению с прошлым годом дети позвонили Деду Морозу в четыре раза чаще, несмотря на то, что отвечал им не лично хозяин резиденции, а его цифровые помощники. По словам гендиректора «Ростелеком Контакт-центра» Сергея Шишмарева, для современной ребятни нет проблемы побеседовать с роботом. Тем более что алгоритм обучен таким образом, чтобы понимать речь даже тех малышей, которые только учатся говорить.

По телефону дети разгадывали новогодние загадки и рассказывали, какой подарок они хотели бы получить. Чаще всего это были смартфоны и игрушки (у девочек — куклы, у мальчиков — дистанционно управляемые машинки). Также довольно часто малыши просили подарить им домашнего питомца, причем между котенком и щенком в три раза чаще выбирали первого. Одна девочка в дополнение к котенку попросила дом и чтобы у мамы не было аллергии на шерсть. Нередко дети загадывали материальные подарки не только себе, но и близким, а также желали здоровья и счастья для них и чтобы больше времени проводить вместе.