На городском пруду в Златоусте может появиться благоустроенная набережная

Очисткой водоема активно занимаются на протяжении нескольких лет

На прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера спросили о возможности создания благоустроенной набережной в Златоусте.

Обращение поступило от жительницы города Анастасии Ермолаевой. Она отметила, что набережная у любимого златоустовцами пруда могла бы стать точкой притяжения для туристов и местных жителей.

«Мы активно занимаемся городским прудом в Златоусте, решали экологические вопросы, чистили. Он был сильно заилен. Эта работа продолжается. К набережным мое отношение очень позитивное. Во всех городах, где такая возможность есть, мы это делаем», — сказал Алексей Текслер.

Он пояснил, что городу необходимо подать качественную заявку в федеральные программы благоустройства, такие как «Формирование комфортной городской среды». В качестве примера удачной реализации подобного проекта губернатор привел набережную в Миассе, которая создается в рамках благоустройства парка Автозаводцев.

«Мы точно сделаем все для того, чтобы этот проект реализовать, либо с федеральным участием после победы в конкурсе, либо будем за счет региональных средств вместе с городом реализовывать», — заверил глава региона.